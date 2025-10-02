Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv: 85-78
EuroLeague'in açılış haftasında Anadolu Efes, Karadağ'ın Podgorica şehrinde bulunan Moraca Spor Salonu'nda oynanan maçta Maccabi Tel Aviv'i 85-78 mağlup etti. Bu mücadelede en skorer isimleri Anadolu Efes'te 16'şar sayı kaydeden Jordan Loyd ve Rolands Smits oldu.
SALON:
Moraca
HAKEMLER
: Damir Javor, Jordi Aliaga, Guido Giovannetti
ANADOLU EFES:
Larkin 14, Şehmus Hazer, Loyd 16, Weller-Babb 12, Papagiannis 2, Cordinier 7, Smits 16, Swider, Ercan Osmani 12, Erkan Yılmaz, Jones 6
MACCABI TEL AVIV:
Hoard 15, Clark 7, Santos 6, Trifunovic 2, Walker 3, Sorkin 15, Brissett 9, Rayman, Dibartolomeo 4, Dowtin JR 8, Leaf 3, Blatt 6
1'İNCİ PERİYOT:
21-19
DEVRE
: 40-44
3'ÜNCÜ PERİYOT:
60-59
#Anadolu Efes
#Maccabi Tel Aviv
#EuroLeague