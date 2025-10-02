Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv: 85-78

Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv: 85-78

14:162/10/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv: 85-78
Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv: 85-78

EuroLeague'in açılış haftasında Anadolu Efes, Karadağ'ın Podgorica şehrinde bulunan Moraca Spor Salonu'nda oynanan maçta Maccabi Tel Aviv'i 85-78 mağlup etti. Bu mücadelede en skorer isimleri Anadolu Efes'te 16'şar sayı kaydeden Jordan Loyd ve Rolands Smits oldu.

SALON:
Moraca

HAKEMLER
: Damir Javor, Jordi Aliaga, Guido Giovannetti

ANADOLU EFES:
Larkin 14, Şehmus Hazer, Loyd 16, Weller-Babb 12, Papagiannis 2, Cordinier 7, Smits 16, Swider, Ercan Osmani 12, Erkan Yılmaz, Jones 6

MACCABI TEL AVIV:
Hoard 15, Clark 7, Santos 6, Trifunovic 2, Walker 3, Sorkin 15, Brissett 9, Rayman, Dibartolomeo 4, Dowtin JR 8, Leaf 3, Blatt 6

1'İNCİ PERİYOT:
21-19

DEVRE
: 40-44

3'ÜNCÜ PERİYOT:
60-59
#Anadolu Efes
#Maccabi Tel Aviv
#EuroLeague
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? Az önce deprem mi oldu? 2 EKİM 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi