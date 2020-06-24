SÜPER LİG

Anakaragücü'nde İbrahim Üzülmez dönemi

Ankaragücü, Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör İbrahim Üzülmez ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İbrahim Üzülmez

İbrahim Üzülmez

Fotoğraf: Gürkan DURAL

Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, teknik direktörlük görevi için İbrahim Üzülmez ile prensipte anlaşmaya vardı.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İbrahim Üzülmez ile anlaştıklarını belirterek, "Hocamızla prensip anlaşmasına vardık. Hocamızla kısa süre içinde resmi imzaları atacağız. İbrahim Üzülmez, Trabzonspor maçında takımımızın başında olacak." dedi.

  • Süper Lig'de son sırada bulunan sarı-lacivertli takım, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırmıştı. İbrahim Üzülmez ise son olarak TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'da görev yapmıştı.


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