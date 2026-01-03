Anthony Musaba:

"Kariyerimin en iyi anı kesinlikle bu. Fenerbahçe’ye imza atmış olmak ve bu anın gerçekleşmesi benim için çok özel. Bu yüzden çok mutluyum ve minnettarım. Taraftarlara şunu söylemek isterim ki, kulüp olarak hepimizin bildiği gibi bir süredir şampiyonluk kazanamadık. Bu yüzden bizim için hedef, bu sezon o kupayı yeniden evimize getirmek. Bunu başarmak için her maçta, her an elimizden gelen her şeyi yapacağız."