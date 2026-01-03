Anthony Musaba 4.5 yıllık sözleşmeye imzayı attı.
Fenerbahçe, Samsunspor forması giyen Hollandalı kanat oyuncusu Anthony Musaba'yı 4.5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü, ara transfer döneminde ilk transferini gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli kulüp, Samsunspor forması giyen kanat oyuncusu Anthony Musaba'yı renklerine bağladı.
Hollandalı futbolcu kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan 4.5 yıllık sözleşmeye imzasını attı. Musaba sarı-lacivertlilerde 20 numaralı formayı terletecek.
Fenerbahçe'den yapılan transfer açıklamasında şu ifadelere yer verildi;
"Fenerbahçemiz, 25 yaşındaki kanat oyuncusu Anthony Musaba’yı kadrosuna kattı. Hollandalı oyuncu kendisini 4.5 yıllığına sarı lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde Futbol Şubemizden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Ertan Torunoğulları, Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyelerimiz Ömer Topbaş ve Turgay Terzi ile Sportif Direktörümüz Devin Özek de yer aldı.
Yönetim Kurulu Üyemiz Ertan Torunoğulları: "
Kulübümüze hayırlı uğurlu olsun. Diğer transferlerimiz de sırayla gelecek. Musaba’yı hocamız da çok beğeniyor ve istiyordu. Oyuncu da kulübümüzü çok istiyordu. İnanıyorum ki hocamızın oyun sisteminde fark yaratacak ve şampiyon olmamızda katkısı çok büyük olacak. Transferlerle ilgili taraftarlarımız rahat olsunlar. Başkanımız 24 saat kulüpte. Bütün mesaisini ona harcıyor."
Sportif Direktörümüz Devin Özek:
"Anthony Musaba’yı kadromuza kattığımız için çok mutluyuz. Kendisi dinamik, çok hızlı ve mükemmel bir çalışma mantalitesine sahip bir oyuncu. İlk andan itibaren kulübümüz için oynamaya son derece motiveydi. Hızı ve gücüyle kadromuza yeni özellikler katacak. Hoş geldin Anthony!”
"Kariyerimin en iyi anı kesinlikle bu. Fenerbahçe’ye imza atmış olmak ve bu anın gerçekleşmesi benim için çok özel. Bu yüzden çok mutluyum ve minnettarım. Taraftarlara şunu söylemek isterim ki, kulüp olarak hepimizin bildiği gibi bir süredir şampiyonluk kazanamadık. Bu yüzden bizim için hedef, bu sezon o kupayı yeniden evimize getirmek. Bunu başarmak için her maçta, her an elimizden gelen her şeyi yapacağız."
#Fenerbahçe
#Anthony Musaba
#Transfer