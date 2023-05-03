Arda Güler'e kaptanlık jesti: Takıma liderlik yapacak

Fenerbahçe yönetimi 18 yaşındaki yıldızı Arda Güler'i takımın geleceği olarak görüyor. Sarı-lacivertli yönetim, Arda Güler'in kariyeri için ailesiyle ve kendisiyle bir plan ve proje doğrultusunda ilerliyor. Fenerbahçe, 18 yaşında 10 numaranın teslim edildiği genç yıldızı gelecek sezon da takımda tutmak istiyor.





Fenerbahçe tarihinin en genç kaptanlarından birisi Arda Güler olacak

Arda Güler'e Avrupa'nın dev kulüplerinin ilgisi olmasına rağmen sarı-lacivertliler, Arda Güler'i kesinlikle bırakmayı düşünmüyor. Genç oyuncu, önümüzdeki yıllarda Fenerbahçe'nin ilk 11'inin değişmezi olacak ve yönetim 10 numarayı verdiği futbolcuya önümüzdeki sene takım kaptanlığını vermeyi de düşünüyor. Arda Güler, böylece Fenerbahçe tarihinin en genç kaptanlarından biri olacak.





Genç yıldız da Avrupa'nın önemli kulüplerinin ilgisine rağmen sarı-lacivertli takımla şampiyon olmadan ayrılmak istemiyor, iyi bir Fenerbahçeli olan genç oyuncunun ailesi de Arda Güler'in kariyer planlamasını sarı-lacivertli yönetim ile birlikte yapıyor. Arda Güler gelecek sezon da sarı-lacivertli takımda kalacak ve kadronun temel yapı taşı olacak.





PSG, Napoli ve Ajax istiyor

Fransız devi PSG, Fenerbahçe'den Arda Güler'i transfer etmek istiyor. PSG'nin bu yaz en büyük transfer hedeflerinden birinden olan 18 yaşındaki yıldız için şimdiden temaslara başladığı ve sezon sonunda kadrosuna katmak için sarı-lacivertli kulübün kapısını çalacağı belirtildi. PSG'nin yanı sıra italyan ekibi Napoli, Almanya Bundesliga takımı Borussia Dortmund ve Hollanda ekibi Ajax gibi kulüpler Arda Güler'i transfer etmek istiyor.











