Arda Turan: Galatasaray'ın muhteşem bir hocası var

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Dünya Futbol Zirvesi'nde açıklamalarda bulunan Arda Turan, son 2 sezonda Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyan ve bu sezon da takımını zirvede tutan eski takım arkadaşı Okan Buruk'a övgülerde bulundu.
Sarı-kırmızılı hayalleri hakkında açıklamalarda bulunan Galatasaray'ın eski futbolcusu Turan, "Galatasaray’ın muhteşem bir hocası var. Galatasaray tarihine altın harflerle ismini yazdırmış rekorlar kırmış bir Galatasaraylı ve onun uzun süreler görevini sürdürmesini çok isterim. Kalıyorsa Okan abi 10- 20 sene orada kalsın, Avrupa’da kupa kazansın. Biz sonuna kadar bunu gönülden destekleriz" değerlendirmesinde bulundu.
Ligin 14. haftasında 2-2 berabere kaldıkları Galatasaray maçına değinen Turan, takımda birçok eksik futbolcu olmasına rağmen beraberlikle sahadan ayrıldıklarını belirterek, "Kendimize ait bir savunma sistemimiz var. Hangi oyuncum oynarsa oynasın bu savunma sistemimizden kopacağımızı düşünmüyorum" dedi.
Maçın gidip geldiği anlar olduğunu hatırlatan Turan, sözlerini şöyle tamamladı:
"Kaybedebilirdik de kazanacağımız fırsatlar da elimize geldi. Eyüpspor olarak insanlara güzel ve heyecanlı maçlar seyrettirmek istiyoruz. Gençlerin, kadınların, insanların oyunu seveceği bir hale getirmek istiyoruz. Bunun için de elimizden geleni yapıyoruz. Eyüpspor olarak geriye değil, öne doğru adım atan bir takım vardı. Bu da bizim oradan puan almamızı sağladı. Bizim için çok kıymetli bir puan. Ama, bizim hedefimizde gurur ve mutluluk yaşatan özel ve önemli bir maç. Ama hemen önümüze ve işimize bakmalıyız."