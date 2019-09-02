Arda Turan'dan büyük fedakarlık

Medipol Başakşehir Kulübü futbolcu Arda Turan'ın kendi isteği üzerine aldığı yıllık ücrette indirime gittiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Arda Turan, büyük bir fedakarlık örneği göstererek kendi isteğiyle yıllık ücretinde %50 indirime gitmiştir. Türk futbol tarihinin en önemli oyuncularından biri olan Arda Turan’ın bu davranışı, örnek niteliğindedir." ifadeleri kullanıldı.

Başakşehir'den yıllık 4 milyon euro kazanan Arda Turan, böylelikle bu sezon 2 milyon euro ücret alacak.