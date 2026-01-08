Yeni Şafak
Arsenal Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda? Premier Lig'de dev maç

21:328/01/2026, Perşembe
Arsenal Liverpool maçı yayın bilgileri
İngiltere Premier Lig’de haftanın en kritik randevusunda lider Arsenal, sahasında son şampiyon Liverpool’u ağırlıyor. Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor. Maçın günü, saati, yayın bilgisi ve iki takımın sahaya çıkması beklenen ilk 11’leri netleşti.

İngiltere Premier Lig’de zirve yarışını yakından ilgilendiren Arsenal-Liverpool mücadelesi, futbol gündeminin ilk sırasına yerleşti. Arsenal, Mikel Arteta yönetiminde sezonun bu bölümüne lider girerken, Liverpool ise puan kayıplarını telafi etmeyi hedefliyor. Karşılaşma, Londra’da oynanacak olması nedeniyle de ayrı bir önem taşıyor.


Arsenal Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Arsenal ile Liverpool’u karşı karşıya getirecek mücadele, 8 Ocak Perşembe günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati Türkiye saatiyle 23.00 olarak açıklandı. Premier Lig’in 21. haftasına sahne olacak maç, sezonun gidişatı açısından kritik bir eşik olarak görülüyor.


Maç hangi kanalda?

Londra’daki Emirates Stadium’da oynanacak karşılaşma, Türkiye’de beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele, hem zirve yarışı hem de Avrupa kupaları hedefi açısından belirleyici olacak.


Muhtemel 11’ler

Arsenal’in sahaya; Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie, Odegaard, Zubimendi, Rice, Saka, Trossard ve Gyökeres ile çıkması bekleniyor.

Liverpool’da ise Alisson, Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Jones, Frimpong, Wirtz, Szoboszlai ve Gakpo’nun ilk 11’de yer alması öngörülüyor.

