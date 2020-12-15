Arsenal'dan Mesut Özil açıklaması: Bazı olasılıklar üzerine konuştuk
Arsenal'da kadro dışı kalan ve sezon sonu itibarıyla da sözleşmesi bitecek olan Mesut Özil hakkında, İngiliz kulübünden bir açıklama geldi. Arsenal'da teknik heyet sorumlusu görevindeki Edu, yıldız oyuncuyla bazı olasılıklar üzerine konuştuklarını söyledi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Sezon sonu itibarıyla Arsenal ile sözleşmesi bitecek ve takımdan ayrılacak olan Mesut Özil'in geleceği merak konusu oldu. Yıldız oyuncu birçok takım kadrosuna katmak isterken, İngiliz kulübünden de bir açıklama geldi.
"Bazı olasılıklar üzerine konuştuk"
NTV Spor'da yer alan habere göre, Arsenal'da teknik heyet sorumlusu görevini yürüten Edu, Mesut Özil hakkında verdiği demeçte, ''Onunla konuştum. Mikel Arteta menajeriyle konuştu. Ben de bazı olasılıklar hakkında menajeriyle görüştüm. Kavga etmek için değil, sadece birbirimize yardımcı olabilecek bazı şeyleri denemek için'' ifadelerini kullandı.
5 kez Juventus'a teklif edilmişti
Yıldız oyuncunun, geçtiğimiz dönemlerde 5 kez Juventus’a önerildiği iddia edilirken, Calciomercato’da yer alan haberde, Juventus yönetiminin Mesut’un transferine yüksek yıllık ücreti nedeniyle sıcak bakmadığı kaydedildi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mesut Özil konusunda ESPN’de yer alan haberde ise ABD MLS takımları DC United, La Galaxy ve İnter Miami takımlarının istediği öne sürüldü.
Haftalık 350 bin sterlin ile Arsenal'ın en fazla kazanan futbolcusu konumundaki Mesut Özil, bu sezon kadro dışı kaldığı için hiçbir maçta forma giymedi.
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