Arsenal'dan Mesut Özil açıklaması: Bazı olasılıklar üzerine konuştuk

Sezon sonu itibarıyla Arsenal ile sözleşmesi bitecek ve takımdan ayrılacak olan Mesut Özil'in geleceği merak konusu oldu. Yıldız oyuncu birçok takım kadrosuna katmak isterken, İngiliz kulübünden de bir açıklama geldi.

"Bazı olasılıklar üzerine konuştuk"

NTV Spor'da yer alan habere göre, Arsenal'da teknik heyet sorumlusu görevini yürüten Edu, Mesut Özil hakkında verdiği demeçte, ''Onunla konuştum. Mikel Arteta menajeriyle konuştu. Ben de bazı olasılıklar hakkında menajeriyle görüştüm. Kavga etmek için değil, sadece birbirimize yardımcı olabilecek bazı şeyleri denemek için'' ifadelerini kullandı.

Mesut Özil 5 kez Juventus'a önerildi Sezon sonu itibarıyla Arsenal ile sözleşmesi bitecek ve takımdan ayrılacak olan Mesut Özil'in geleceği merak konusu oldu. Yıldız oyuncu birçok takım kadrosuna katmak isterken, İtalyan basınından da Mesut Özil hakkında ses getiren bir iddia geldi.Juventus'a 5 kez önerildiYıldız oyuncunun, geçtiğimiz dönemlerde 5 kez Juventus’a önerildiği iddia edilirken, Calciomercato’da yer alan haberde, Juventus yönetiminin Mesut’un transferine yüksek yıllık ücreti nedeniyle sıcak bakmadığı kaydedildi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mesut Özil konusunda ESPN’de yer alan haberde ise ABD MLS takımları DC United, La Galaxy ve İnter Miami takımlarının istediği öne sürüldü.Wenger'den Mesut'a övgü dolu sözlerArsenal eski çalıştırıcısı Arsene Wenger ise dün yaptığı açıklamada, “Mesut yaratıcı bir oyuncu ve bir sanatçı. Bu tip oyuncular biraz hassas olur. Onlara en uygun ortamı hazırlamak gerekir. Takımda yaratıcı özellikleri olan ama savunma yönünde zayıf bir oyuncu var. O zaman yapmanız gereken, Mesut'un defansif özelliklerini kapatacak bir yöntem belirleyerek etrafında bir takım kurmak olur" ifadelerini kullandı.En ciddi teklifi yapan kulüp ortaya çıktı: Mesut Özil sıcak bakıyorMesut Özil'den İslamofobi'ye karşı çağrı: Ayet paylaştıİngilizler açıkladı: Mesut Özil'in yerine başka Türk yıldızVideo: PORTRE | Mesut Özil

5 kez Juventus'a teklif edilmişti

Yıldız oyuncunun, geçtiğimiz dönemlerde 5 kez Juventus’a önerildiği iddia edilirken, Calciomercato’da yer alan haberde, Juventus yönetiminin Mesut’un transferine yüksek yıllık ücreti nedeniyle sıcak bakmadığı kaydedildi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mesut Özil konusunda ESPN’de yer alan haberde ise ABD MLS takımları DC United, La Galaxy ve İnter Miami takımlarının istediği öne sürüldü.

Haftalık 350 bin sterlin ile Arsenal'ın en fazla kazanan futbolcusu konumundaki Mesut Özil, bu sezon kadro dışı kaldığı için hiçbir maçta forma giymedi.

En ciddi teklifi yapan kulüp ortaya çıktı: Mesut Özil sıcak bakıyor Washington ekibi DC United, sezon sonu boşa çıkacak Mesut Özil'e ocak ayında imza attırmak istiyor. 32 yaşındaki yıldız da teklife olumlu bakıyor.Kurduğu e-spor takımı M10 Esports'un ve kendi koleksiyonu olan M10 Streetwear markalarının ticari faaliyetlerini ABD'de daha iyi yöneteceğini düşünen Mesut Özil, bundan dolayı DC United'dan gelen teklifi değerlendiriyor. Ayrıca DC United tarafından sunulan ABD'de M10 Futbol Akademisi kurma projesi de Özil için diğer bir önemli kriter.Katar, İtalya ve Suudi Arabistan'dan da teklifler alan Mesut Özil son kararını ocak ayında verecek.Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Mesut Özil bizim için çok güzel bir rüyaMesut Özil için dev iddia: Yüzde 90 Ocak ayında Fenerbahçe'deVideo: PORTRE | Mesut Özil