​Mesut Özil 5 kez Juventus'a önerildi

Arsenal ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mesut Özil için İtalyan basınında önemli bir iddia gündeme geldi. Şu anda İngiliz ekibinde kadro dışı bırakılan Özil'in, 5 kez Juventus'a önerildiği iddia edildi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Sezon sonu itibarıyla Arsenal ile sözleşmesi bitecek ve takımdan ayrılacak olan Mesut Özil'in geleceği merak konusu oldu. Yıldız oyuncu birçok takım kadrosuna katmak isterken, İtalyan basınından da Mesut Özil hakkında ses getiren bir iddia geldi.
Juventus'a 5 kez önerildi
Yıldız oyuncunun, geçtiğimiz dönemlerde 5 kez Juventus’a önerildiği iddia edilirken, Calciomercato’da yer alan haberde, Juventus yönetiminin Mesut’un transferine yüksek yıllık ücreti nedeniyle sıcak bakmadığı kaydedildi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mesut Özil konusunda ESPN’de yer alan haberde ise ABD MLS takımları DC United, La Galaxy ve İnter Miami takımlarının istediği öne sürüldü.
Wenger'den Mesut'a övgü dolu sözler
Arsenal eski çalıştırıcısı Arsene Wenger ise dün yaptığı açıklamada, “Mesut yaratıcı bir oyuncu ve bir sanatçı. Bu tip oyuncular biraz hassas olur. Onlara en uygun ortamı hazırlamak gerekir. Takımda yaratıcı özellikleri olan ama savunma yönünde zayıf bir oyuncu var. O zaman yapmanız gereken, Mesut'un defansif özelliklerini kapatacak bir yöntem belirleyerek etrafında bir takım kurmak olur" ifadelerini kullandı.
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