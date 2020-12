​Mesut Özil 5 kez Juventus'a önerildi

Sezon sonu itibarıyla Arsenal ile sözleşmesi bitecek ve takımdan ayrılacak olan Mesut Özil'in geleceği merak konusu oldu. Yıldız oyuncu birçok takım kadrosuna katmak isterken, İtalyan basınından da Mesut Özil hakkında ses getiren bir iddia geldi.

Juventus'a 5 kez önerildi

Yıldız oyuncunun, geçtiğimiz dönemlerde 5 kez Juventus’a önerildiği iddia edilirken, Calciomercato’da yer alan haberde, Juventus yönetiminin Mesut’un transferine yüksek yıllık ücreti nedeniyle sıcak bakmadığı kaydedildi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mesut Özil konusunda ESPN’de yer alan haberde ise ABD MLS takımları DC United, La Galaxy ve İnter Miami takımlarının istediği öne sürüldü.

Wenger'den Mesut'a övgü dolu sözler

Arsenal eski çalıştırıcısı Arsene Wenger ise dün yaptığı açıklamada, “Mesut yaratıcı bir oyuncu ve bir sanatçı. Bu tip oyuncular biraz hassas olur. Onlara en uygun ortamı hazırlamak gerekir. Takımda yaratıcı özellikleri olan ama savunma yönünde zayıf bir oyuncu var. O zaman yapmanız gereken, Mesut'un defansif özelliklerini kapatacak bir yöntem belirleyerek etrafında bir takım kurmak olur" ifadelerini kullandı.

En ciddi teklifi yapan kulüp ortaya çıktı: Mesut Özil sıcak bakıyor Washington ekibi DC United, sezon sonu boşa çıkacak Mesut Özil'e ocak ayında imza attırmak istiyor. 32 yaşındaki yıldız da teklife olumlu bakıyor.Kurduğu e-spor takımı M10 Esports'un ve kendi koleksiyonu olan M10 Streetwear markalarının ticari faaliyetlerini ABD'de daha iyi yöneteceğini düşünen Mesut Özil, bundan dolayı DC United'dan gelen teklifi değerlendiriyor. Ayrıca DC United tarafından sunulan ABD'de M10 Futbol Akademisi kurma projesi de Özil için diğer bir önemli kriter.Katar, İtalya ve Suudi Arabistan'dan da teklifler alan Mesut Özil son kararını ocak ayında verecek.Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Mesut Özil bizim için çok güzel bir rüyaMesut Özil için dev iddia: Yüzde 90 Ocak ayında Fenerbahçe'deVideo: PORTRE | Mesut Özil

Mesut Özil'den İslamofobi'ye karşı çağrı: Ayet paylaştı İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'ın Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil, İslam karşıtlığını iyilikle yatıştırma çağrısında bulundu.Özil, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İslamofobi ve İslam karşıtlığının, başta Avrupa olmak üzere dünyada artış gösterdiğini, bunda da medyanın büyük rolü olduğunu savunarak, "İslamofobiye, onu pekiştirmeyecek şekilde yanıt vermeliyiz. İyilikle onu yatıştırmalı ve susturmalıyız" ifadelerine yer verdi.32 yaşındaki futbolcu, Kur'an-ı Kerim'in Fussilet Suresi'ndeki "İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel davranışla sav, o zaman bir de göreceksin ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse kesinlikle sıcak bir dost oluvermiş" ayetini de paylaştı.My personal answer to that: We should respond to Islamophobia & Antiislamismus in a way that will not reinforce it, but rather disarm and silence it with kindness.#JummaMubarak #hayirlicumalar (2/2)— Mesut Özil (@MesutOzil1088) November 20, 2020 Mesut Özil'de Çin şüphesi: Uygur Türklerine sahip çıktığı için mi kadro dışı bırakıldı?

İngilizler açıkladı: Mesut Özil'in yerine başka Türk yıldız Lille formasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde iki kez hat-trick yaparak tüm dikkatleri üzerine çeken Yusuf Yazıcı ile ilgili İngiliz basınından ses getiren bir transfer iddiası ortaya atıldı.Daily Mail'in aktardığı haberde; Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in milli futbolcuyu yakından takip ettiği belirtildi. 23 yaşındaki 10 numaranın, formunu devam ettirmesi durumunda İngiliz ekibinde kadro dışı bırakılan Mesut Özil'in yerine transfer edilebileceği ifade edildi."Yeni Mesut Özil"İngiliz basınında Yusuf Yazıcı için "Yeni Mesut Özil" benzetmesi yapılırken, Arsene Wenger döneminde de milli yıldızın Arsenal'in gündemine geldiği aktarıldı.Yusuf Yazıcı, bu sezon Lille formasıyla 12 maça çıkarken 7 gol, 1 de asistlik performansa imza attı.Milli yıldızlarımız coştu, Lille farklı kazandı (ÖZET)Galeri: Yusuf Yazıcı Milan maçına damga vurdu: Fransız basını milli oyuncuyu yere göğe sığdıramadı