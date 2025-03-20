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Artistik Cimnastik Dünya Kupası heyecanı Antalya'da başladı

Artistik Cimnastik Dünya Kupası heyecanı Antalya'da başladı

17:0820/03/2025, Perşembe
G: 20/03/2025, Perşembe
AA
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Şampiyonada Ferhat Arıcan da Türkiye'yi temsil etti.
Şampiyonada Ferhat Arıcan da Türkiye'yi temsil etti.

Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Türkiye ayağı Antalya'da başladı. Antalya İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda düzenlenen organizasyona 26 ülkeden 122 sporcu katıldı.

Dünya Kupası'nın ilk gününde erkeklerde yer aleti, kulplu beygir, halka alet elemeleri ile kadınlarda atlama masası, asimetrik paralel alet elemeleri yapıldı.


Organizasyon yarın yine eleme yarışlarıyla devam edecek.


Türkiye'yi erkeklerde Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, Mehmet Ayberk Koşak, Yunus Emre Gündoğdu, Emirhan Kartın, Metehan Kartın, kadınlarda ise Nazlı Savranbaşı, Bilge Tarhan ve Bengisu Yıldız'ın temsil ettiği organizasyon, 23 Mart'ta sona erecek.

#Artistik Cimnastik Dünya Kupası
#Cimnastik
#İbrahim Çolak Cimnastik Salonu

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