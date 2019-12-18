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Aslan'dan kupaya devam

Kendi sahasındaki ilk maçta Tuzlaspor’a 2-0 mağlup olan Galatasaray deplasmanda rakibini 4-0 ile geçti ve Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turuna yükseldi. Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri Nagatomo, Falcao, Feghouli ve Belhanda kaydetti.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Tuzlaspor: 0-4 Galatasaray

Tuzlaspor: 0-4 Galatasaray

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 2-0 kaybettiği maçın rövanşında TFF 2. Lig temsilcisi Tuzlaspor’u deplasmanda 4-0 yenerek son 16 turuna yükseldi. 10. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağdan çizgiye kadar inen Belhanda’nın çıkardığı topa ceza sahasında Ömer Bayram’ın yaptığı vuruş savunmadan döndü. Nagatomo, sol çaprazda önünde bulduğu topu düzgün bir vuruşla filelere gönderdi: 0-1. 16’da Selçuk İnan’ın uzun pasında sağda topla buluşan Feghouli, ceza sahasındaki Falcao’yu gördü. Kolombiyalı futbolcu, arka direkte gelişine yaptığı şık vuruşla skoru 2-0’a getirdi. 45+1. dakikada Taylan Antalyalı, ceza sahası içi sağ çaprazda topu Feghouli’ye çıkardı. Cezayirli oyuncunun altıpasın gerisinden ayak içiyle yerden yaptığı vuruşta top filelere gitti: 0-3. 90+2’de Belhanda’nın Tuzlasporlu 2 oyuncudan şık çalımlarla sıyrıldıktan sonra ceza sahası içinde yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 0-4. Karşılaşmayı 4-0 kazanan Galatasaray, kupada adını son 16 takım arasına yazdırdı.

  • G.Saray as kadroyla
  • Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor’a konuk olan Galatasaray, as oyunculardan oluşan bir kadroyla sahada yer aldı. Teknik ekip, rakipleriyle yaptıkları ilk maça göre kadroda 7 değişikliğe gitti. İlk maçta forma giyen Ahmet Çalık, Nagatomo, Selçuk İnan ve Taylan’ı tekrar sahaya süren teknik heyet, Okan Kocuk, Emre Taşdemir, Emin Bayram, Yunus Akgün, Jimmy Durmaz ve Emre Mor’u yedeğe çekti, sakatlığı olan Seri ise kadroda bulunmadı. Rövanş maçında bu futbolcuların yerine Muslera, Mariano, Donk, Ömer Bayram, Feghouli, Belhanda ve Falcao forma giydi. Sezonu kapatan Luyindama, tedavisi süren Andone ile hafif sakatlıkları olan Şener, Adem, Babel, Marcao ve Lemina da görev yapamadı.
  • Falcao 95 gün sonra gol attı
  • Galatasaray’ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, 95 gün sonra gol attı. Kolombiyalı yıldız, sarı-kırmızılı takımdaki ile ve tek golünü 13 Eylül tarihinde Türk Telekom Stadı’nda oynanan Kasımpaşa maçında atmıştı. 33 yaşındaki futbolcu böylece 95 gün sonra gol sevinci yaşadı. Mücadeleye 11’de başlayan Falcao 74. dakikada yerini Jimmy Durmaz’a bıraktı. Galatasaray’ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli de Tuzlaspor maçında bir gol atıp bir de asist yaparken, maçın en etkili oyuncularından biri oldu.

  • Maçın ardından saha karıştı

  • Bitiş düdüğüyle çıkış tüneli karıştı.
    Bitiş düdüğüyle çıkış tüneli karıştı.

  • Maçın ardından iki takım futbolcuları arasında tartışma çıktı. Bitiş düdüğünün ardından Galatasaray kalecisi Muslera ile Tuzlasporlu futbolcu Gökhan Çıra arasında başlayan sürtüşme, soyunma odası koridorlarına taşındı. İki takım futbolcuları araısında gerginlikler yaşandı. Polis koridorunun kurulmasının ardından iki takım futbolcuları ayrı ayrı soyunma odasına gitti. maç sonrası Tuzlasporlular, Muslera’ya tepki gösterirken, Uruguaylı kaleci ise “Kimseye vuracak karakterde değilim. Herkes karşısındakine saygılı olmak zorunda” dedi.

Cenk Tosun'un takımı Everton'dan dev hamle: Ancelotti geliyor
Cenk Tosun'un takımı Everton'dan dev hamle: Ancelotti geliyor

Carlo Ancelotti adım adım Everton'a gidiyor. Cenk Tosun'un da forma giydiği İngiliz kulübü bir süredir ilgilendiği İtalyan teknik adamla prensipte anlaştı.Sky Sports'ta yer alan habere göre, Marco Silva ile yolların ayrılmasından sonra menajerlik koltuğu için bir numaralı adayını Ancelotti olarak belirleyen Merseyside ekibi, deneyimli teknik adamla prensip anlaşmasına vardı.Carlo Ancelotti, Everton ile görüşmek üzere dün Liverpool şehrindeydi. Ancelotti son olarak Napoli'de görev yapıyordu.Öte yandan Everton'da geçici menajerlik koltuğunda oturan Duncan Ferguson'ın Lig Kupası'nda oynanacak Leicester City maçında takımın başında olacağı açıklandı. İskoç teknik adam Chelsea ve Manchester United'dan dört puan alarak gözleri üzerine çekmişti.BREAKING: Carlo Ancelotti has agreed a deal in principle to become the next Everton manager, Sky Sports News understands&mdash; Sky Sports News (@SkySportsNews) 16 Aralık 2019

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