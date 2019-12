Aslan'dan kupaya devam

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 2-0 kaybettiği maçın rövanşında TFF 2. Lig temsilcisi Tuzlaspor’u deplasmanda 4-0 yenerek son 16 turuna yükseldi. 10. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağdan çizgiye kadar inen Belhanda’nın çıkardığı topa ceza sahasında Ömer Bayram’ın yaptığı vuruş savunmadan döndü. Nagatomo, sol çaprazda önünde bulduğu topu düzgün bir vuruşla filelere gönderdi: 0-1. 16’da Selçuk İnan’ın uzun pasında sağda topla buluşan Feghouli, ceza sahasındaki Falcao’yu gördü. Kolombiyalı futbolcu, arka direkte gelişine yaptığı şık vuruşla skoru 2-0’a getirdi. 45+1. dakikada Taylan Antalyalı, ceza sahası içi sağ çaprazda topu Feghouli’ye çıkardı. Cezayirli oyuncunun altıpasın gerisinden ayak içiyle yerden yaptığı vuruşta top filelere gitti: 0-3. 90+2’de Belhanda’nın Tuzlasporlu 2 oyuncudan şık çalımlarla sıyrıldıktan sonra ceza sahası içinde yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 0-4. Karşılaşmayı 4-0 kazanan Galatasaray, kupada adını son 16 takım arasına yazdırdı.

G.Saray as kadroyla

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor’a konuk olan Galatasaray, as oyunculardan oluşan bir kadroyla sahada yer aldı. Teknik ekip, rakipleriyle yaptıkları ilk maça göre kadroda 7 değişikliğe gitti. İlk maçta forma giyen Ahmet Çalık, Nagatomo, Selçuk İnan ve Taylan’ı tekrar sahaya süren teknik heyet, Okan Kocuk, Emre Taşdemir, Emin Bayram, Yunus Akgün, Jimmy Durmaz ve Emre Mor’u yedeğe çekti, sakatlığı olan Seri ise kadroda bulunmadı. Rövanş maçında bu futbolcuların yerine Muslera, Mariano, Donk, Ömer Bayram, Feghouli, Belhanda ve Falcao forma giydi. Sezonu kapatan Luyindama, tedavisi süren Andone ile hafif sakatlıkları olan Şener, Adem, Babel, Marcao ve Lemina da görev yapamadı. Falcao 95 gün sonra gol attı

Galatasaray’ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, 95 gün sonra gol attı. Kolombiyalı yıldız, sarı-kırmızılı takımdaki ile ve tek golünü 13 Eylül tarihinde Türk Telekom Stadı’nda oynanan Kasımpaşa maçında atmıştı. 33 yaşındaki futbolcu böylece 95 gün sonra gol sevinci yaşadı. Mücadeleye 11’de başlayan Falcao 74. dakikada yerini Jimmy Durmaz’a bıraktı. Galatasaray’ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli de Tuzlaspor maçında bir gol atıp bir de asist yaparken, maçın en etkili oyuncularından biri oldu.

Maçın ardından saha karıştı



Maçın ardından iki takım futbolcuları arasında tartışma çıktı. Bitiş düdüğünün ardından Galatasaray kalecisi Muslera ile Tuzlasporlu futbolcu Gökhan Çıra arasında başlayan sürtüşme, soyunma odası koridorlarına taşındı. İki takım futbolcuları araısında gerginlikler yaşandı. Polis koridorunun kurulmasının ardından iki takım futbolcuları ayrı ayrı soyunma odasına gitti. maç sonrası Tuzlasporlular, Muslera’ya tepki gösterirken, Uruguaylı kaleci ise “Kimseye vuracak karakterde değilim. Herkes karşısındakine saygılı olmak zorunda” dedi.