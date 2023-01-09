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ÖZET | Atletico Madrid-Barcelona: 0-1

İspanya La Liga'nın 16. haftasında Barcelona deplasmanda Atletico Madrid'i 1-0 mağlup etti. Barcelona'ya galibiyeti getiren golü 22. dakikada Ousmane Dembele kaydetti. Atletico Madrid-Barcelona maçının son dakikalarında çıkan kavga nedeniyle iki oyuncu kırmızı kart gördü. Ayrıca Atletico Madrid ve Barcelona takımlarında forma giyen eski futbolcu Arda Turan karşılaşmayı izledi. Atletico Madrid-Barcelona maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi AA
Atletico Madrid Barcelona 0-1 maç özeti izle
Barcelonalı futbolcuların gol sevinçleri

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 16. haftasında, Barcelona deplasmanda Atletico Madrid'i 1-0 mağlup ederek, liderlikteki yerini sağlamlaştırdı. Barcelona'nın galibiyet golünü 22. dakikada Ousmane Dembele attı.

Atletico Madrid-Barcelona maçında kavga

Maçın uzatmalarının oynandığı 90 2. dakikada Atletico Madrid'den Stefan Savic ve Barcelona'dan Ferran Torres bir pozisyonun ardından aralarında çıkan kavgadan dolayı kırmızı kart gördü.

La Liga'da şampiyonluk yarışındaki en büyük rakibi Real Madrid'in Villarreal deplasmanında aldığı mağlubiyetin getirdiği fırsatı iyi değerlendiren Barcelona, puanını 41'e çıkartarak, eflatun beyazlıların 3 puan önünde liderliği devam ettirdi.

Atletico Madrid ise 27 puanla 5. sıraya geriledi.

Atletico Madrid-Barcelona maçını Arda Turan onur tribününden izledi

Diğer yandan eski futbolcu Arda Turan, karşılaşmayı Civitas Metropolitano Stadyumu'nda onur tribününden izledi. Atletico Madrid kulübünün davetlisi olarak gelen Arda Turan, maç başlamadan kısa bir süre önce adının anons edilmesinin ardından tribündeki Atleticolu taraftarları selamladı.

Arda Turan, futbolculuk kariyerinde Atletico Madrid (2011-2015) ve Barcelona (2015-2018) takımlarının da formasını giymişti.

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