Bahis soruşturması kapsamında 17 hakem 1 başkan olmak üzere 21 kişi için gözaltı kararı

"TFF'nin idari olarak haklarında işlem yürüttüğü kişilerin adli bakımdan değerlendirmesi farklı olabileceği gibi, TFF tarafından hiç işlem yapılmayan kişilere ayrıca adli işlem yapılması mümkündür. Bu nedenle mevcut adli soruşturma kapsamında TFF tarafından yapılan disiplin değerlendirmesinden faydalanılarak ancak bu idari süreçteki bilgi ve belgelere bağlı kalınmadan, resen yapılan değerlendirmeler sonucunda tespit edilen yukarıda belirli kişiler hakkında bu işlemler tesis edilmiştir. Ülkemiz tüm futbol liglerindeki oyuncu, teknik kişi, idareci ve benzer surette her ne sıfatla olursa olsun görev alan kişilerin sayısının çokluğu ile incelenmesi gereken müsabakalar dikkate alındığında öncelikle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen yapılacak araştırmalar ışığında ve ayrıca bunun yanında ilgili tüm kurum-kuruluşlarla koordinasyon halinde ara verilmeksizin bu tür iddialara dair soruşturmaların kararlılıkla sürdürüleceğinin bilinmesi, özellikle sosyal medyada yer alan ve kaynağı belirlenemeyen teyitsiz hiçbir bilgiye itibar edilmemesi hususu kamuoyunun bilgisine duyurulur."