Balkan Şampiyonası’nda Türk rüzgarı

Balkan ülkelerinden sporcuların mücadele ettiği organizasyonda, elit ve genç kategorilerinde mücadele eden Pist Bisikleti Milli Takımı, şampiyonanın ilk gününde sprint ve scratch yarışlarında güçlü sonuçlar elde etti. İlk günün öne çıkan sonuçlarında Reyhan Yakışır 200 m Elit Kadın ve Scratch Elit Kadın yarışlarında birincilik elde ederken, Lydia Turan 200 m Genç Kadın yarışını birinci olarak tamamladı.