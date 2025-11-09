Yeni Şafak
Balkan Şampiyonası’nda Türk rüzgarı

Metin Kanlıkoyak
13:239/11/2025, Pazar
Derece yapan sporcular madalyalarını aldı.
Derece yapan sporcular madalyalarını aldı.

Balkan Pist Bisikleti Şampiyonası’nda ilk günün öne çıkan sonuçlarında Reyhan Yakışır 200 m Elit Kadın ve Scratch Elit Kadın yarışlarında birincilik elde ederken, Lydia Turan 200 m Genç Kadın yarışını birinci olarak tamamladı.

Bulgaristan’ın Plovdiv kentinde 8–9 Kasım tarihleri arasında düzenlenen UCI Balkan Pist Bisikleti Şampiyonası’nda Pist Bisikleti Türk Milli Takımı, farklı disiplinlerde sergilediği performansla dikkat çekti.


Balkan ülkelerinden sporcuların mücadele ettiği organizasyonda, elit ve genç kategorilerinde mücadele eden Pist Bisikleti Milli Takımı, şampiyonanın ilk gününde sprint ve scratch yarışlarında güçlü sonuçlar elde etti. İlk günün öne çıkan sonuçlarında Reyhan Yakışır 200 m Elit Kadın ve Scratch Elit Kadın yarışlarında birincilik elde ederken, Lydia Turan 200 m Genç Kadın yarışını birinci olarak tamamladı.


"Sporcularımız gücünü bir kez daha gösterdi"

Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Balkan Bisiklet Birliği Başkanı Emin Müftüoğlu, “Sporcularımızın Balkan Şampiyonası'ndaki ilk gün performansı, Türk pist bisikletinin uluslararası arenadaki gücünü bir kez daha gösterdi. Emekleri ve azimleriyle gururlandıran tüm sporcularımızı tebrik ediyoruz” dedi.



Pist Bisikleti Türk Milli Takımı sporcularımızın ilk gün performansı şu şekilde gerçekleşti:

Reyhan Yakışır –200m Elit Kadın: 1.

Sevim Gerçek – 200m Elit Kadın: 2.

Lydia Turan – 200m Genç Kadın: 1.

Reyhan Yakışır – Scratch Elit Kadın: 1.

Sevim Gerçek – Scratch Elit Kadın: 3.

Lydia Turan – Scratch Genç Kadın: 2.

Ege Erülkü – 200m Genç Erkek: 4.







