Spor Başakşehirli futbolcudan öz eleştiri "İki senedir daha golüm yok"
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Başakşehirli futbolcudan öz eleştiri: "İki senedir daha golüm yok"

Medipol Başakşehirli futbolcu Berkay Özcan, "İki senedir Başakşehir'de oynuyorum ve daha golüm yok. Tabii ofansif orta saha için kötü istatistikler bunlar. Onun için de çalışmalarımı sürdürüyorum. Hangi konuda, nerede iyi değilsem onu daha çok geliştirip, taraftara daha iyi bir Berkay izletmek istiyorum" dedi.

Haber Merkezi DHA
Başakşehirli futbolcudan öz eleştiri: İki senedir daha golüm yok
Berkay Özcan Süper Lig'de 52 maçta forma giydi.

Turuncu-lacivertli ekibin 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkay Özcan, takımının yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Bolu kampında açıklamalarda bulundu.

Hazırlıkların iyi geçtiğini belirten Özcan, "Şu ana kadar çalışmalar iyi gidiyor. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Hepimiz yüzde yüzümüze vermek istiyoruz. Bunun için de çok çalışıyoruz" diye konuştu.

Başakşehir'le 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Başakşehir'le 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

"Geçen sezondan daha iyiyim"

Sıkı çalışarak kendini geliştirdiğini ifade eden Başakşehirli futbolcu, "Geçen sezondan daha iyiyim. Bunun için de daha çok çalışıyorum. Kendimi geliştirmek istiyorum. Takım olarak da gelişmek istiyoruz. Hangi konuda, nerede iyi değilsem onu daha çok geliştirip, taraftara daha iyi bir Berkay izletmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Berkay Özcan, Başakşehir'de henüz golünün bulunmamasıyla ilgili de, "2 senedir Başakşehir'de oynuyorum ve daha golüm yok. Tabii ofansif orta saha için kötü istatistikler bunlar. Onun için de çalışmalarımı sürdürüyorum" dedi.

"Kendimi en iyi hissettiğim yer orta saha"

Kendisine hangi mevkide görev verilirse verilsin, orada elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağını dile getiren Özcan, şunları söyledi;

  • "Hocamız benden sağ bek oynamamı istedi. Hoca nerede görev verirse orada oynamak zorundayım. Sağ bek olur, başka bir pozisyon olur, sol açık olur, golcü olur. Ona göre her şeyimi veririm. Ama tabii her oyuncunun kendini güvende, iyi hissettiği pozisyonlar var. Benim için de orta saha."

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Berkay Özcan (@berkay41)'in paylaştığı bir gönderi

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