Fenerbahçe Benfica'ya kaybetti: Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

23:5927/08/2025, Çarşamba
G: 28/08/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Fenerbahçe tur atlaması halinde 16 sezon sonra lig aşamasına katılma hakkı kazanacak.
Temsilcimiz Fenerbahçe, 0-0 biten ilk maçın rövanşında Benfica'ya 1-0 mağlup oldu ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Portekiz ekibine turu getiren golü 35. dakikada Kerem Aktürkoğlu attı. Sarı-lacivertliler yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Portekiz ekibi Benfica'ya konuk oldu.


Sarı-lacivertliler, 0-0 biten ilk karşılaşmanın rövanşında sahadan 1-0 mağlubiyetle ayrıldı ve Devler Ligi'ne veda etti.


Fenerbahçe'de Anderson Talisca 82. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı görerek oyun dışı kaldı.


Benfica'ya galibiyeti getiren golü milli oyuncu 35. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti.


Bu sonucun ardından Fenerbahçe yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Kura çekimi 29 Ağustos'ta gerçekleşecek.


BENFİCA - FENERBAHÇE 11'LER

Benfica: Trubin, Dedic, Antonio, Otamendi, Dahl, Barreiro, Rios, Barrenechea, Aursnes, Kerem, Pavlidis.

Fenerbahçe: Livakovic, Semedo, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Fred, Amrabat, Szymanski, En-Nesyri, Talisca.


MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

3' Hızlı gelişen atakta Vangelis Pavlidis sol çaprazdan ceza sahasına giriyor ve pasını yerden penalı noktasına doğru gönderdi. Gelen topa hareketlenen Leandro Barreiro yerden vuruşunu yaptı ancak kalecimiz Dominik Livakovic mutlak bir gole izin vermedi.

11' Benfica Pavlidis'in attığı golle karşılaşmada öne geçti fakat gol VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

23' Kullanılan serbest vuruşta Kerem Aktürkoğlu ortasını uzak direğe doğru gönderdi. Gelen topa yükselen Leandro Barreiro kafa vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. Hakem Slavko Vincic, Leandro Barreiro'nun golden önce rakibi Archie Brown'a faul yaptığını işaret etti.

35' Benfica, Kerem Aktürkoğlu ile öne geçti. Leandro Barreiro'nun pası ile ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu bekletmeden vuruşunu yapıyor ve meşin yuvarlağı sol üst köşeden filelerimize gönderdi: 1-0.

İKİNCİ YARI

45' Sol kanata topla buluşan Samuel Dahl son çizgiye inerek ortasını ön direğe doğru gönderdi. Gelen topa hareketlenen Leandro Barreiro vuruşunu yaptı ancak top kalemizin hemen sol tarafından dışarı gitti.

61' Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Samuel Dahl ortasını penaltı noktasının önüne doğru gönderdi. Gelen topa yükselen Antonio Silva kafa vuruşunu yaptı ancak yerden seken topu kalecimiz Dominik Livakovic sol köşeye uzanarak çıkarttı.

72' Gole çok yaklaştık. Sağ çaprazda topla buluşan Oğuz Aydın ortasını penaltı noktasına doğru gönderdi. Gelen topa yükselen Youssef En-Nesyri kafa vuruşunu yaptı ancak top üst direğe çarparak sahaya geri döndü.


BENFİCA - FENERBAHÇE MAÇ SONUCU

BENFİCA - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ
Benfica - Fenerbahçe maçının özetini izlemek için

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF SONUÇLARI
#Fenerbahçe
#Benfica
#UEFA Şampiyonlar Ligi
