Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Beşiktaş - Başakşehir | Canlı skor - Canlı sonuç

Beşiktaş - Başakşehir | Canlı skor - Canlı sonuç

16:2313/09/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Beşiktaş - Başakşehir
Beşiktaş - Başakşehir

Süper Lig 5. haftasında Beşiktaş sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Trendyol Süper Lig 5. haftasında Beşiktaş sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.


Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Alper Akarsu düdük çalacak.


Siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde kazanarak çıkışa geçmek istiyor.


Beşiktaş'ta iki futbolcu karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Wilfred Ndidi ile Mustafa Hekimoğlu takımlarını yalnız bırakacak.


BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Gökhan, Djalo, Uduokhai, Jurasek, Demir Ege(Kartal), Cerny, Orkun, Rafa, Toure, Abraham

Başakşehir: Muhammed, Ebosele, Ba, Opoku, Operi, Berat, Yusuf, Kemen, Crespo, Fezullayev, Shomurodov


BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR CANLI SKOR

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

#Beşiktaş
#Başakşehir
#Trendyol Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SAĞLIK BAKANLIĞI 17 BİN ATAMASI SON AÇIKLAMALAR: Sağlık Bakanı Memişoğlu duyurdu: 17 bin yeni atama yapılacak