Beşiktaş - Başakşehir | Canlı skor - Canlı sonuç

Süper Lig 5. haftasında Beşiktaş sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Trendyol Süper Lig 5. haftasında Beşiktaş sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Alper Akarsu düdük çalacak.
Siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde kazanarak çıkışa geçmek istiyor.
Beşiktaş'ta iki futbolcu karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Wilfred Ndidi ile Mustafa Hekimoğlu takımlarını yalnız bırakacak.
Beşiktaş: Mert, Gökhan, Djalo, Uduokhai, Jurasek, Demir Ege(Kartal), Cerny, Orkun, Rafa, Toure, Abraham
Başakşehir: Muhammed, Ebosele, Ba, Opoku, Operi, Berat, Yusuf, Kemen, Crespo, Fezullayev, Shomurodov