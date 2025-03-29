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Beşiktaş - Galatasaray | Canlı skor - Canlı sonuç

Beşiktaş - Galatasaray | Canlı skor - Canlı sonuç

17:0429/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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İlk yarıda oynanan karşılaşmayı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.
İlk yarıda oynanan karşılaşmayı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.

Süper Lig'in 29. haftası derbi karşılaşmasına sahne alıyor. Beşiktaş sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Saat 20.30'da başlayacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Beşiktaş - Galatasaray maçının canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 29. haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Yasin Kol düdük çalacak.


Beşiktaş, 44 puan ve averajla haftaya dördüncü sırada girerken Galatasaray, 71 puanla zirvede yer alıyor. Sezonun ilk yarısında oynanan derbiyi Galatasaray 2-1 kazanmıştı.


Siyah-beyazlılarda Felix Uduokhai, Zaynutdinov, Necip Uysal ve Emrecan Terzi sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılılarda ise Jakobs, tebdir amaçlı kadroda yer almazken Sallai'nin durumu maç saatinde belli olacak.


BEŞİKTAŞ - GALATASARAY 11'LER
Beşiktaş:
Mert, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Masuaku, Chamberlain, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile.
Galatasaray:
Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Sara, Yunus, Morata, Barış Alper, Osimhen.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY CANLI SKOR

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU



#Beşiktaş
#Galatasaray
#Trendyol Süper Lig

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