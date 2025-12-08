Beşiktaş - Gaziantep FK | Canlı skor - Canlı sonuç

Süper Lig 15. hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 15. hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Kadir Sağlam düdük çalacak.
Sergen Yalçın'ın ekibinde tek hedef sahadan galibiyetle ayrılmak. Siyah-beyazlılar rakibini mağlup ederek 4. sıraya yükselmek istiyor.
Kartal'da sakatlıkları bulunan Mustafa Hekimoğlu ve Necip Uysal dışında eksik bulunmuyor.
İdmanlara çıkmaya başlayan Rafa Silva ve tedavisi sona eren Rıdvan Yılmaz'ın son durumları maç saatinde belli olacak.