Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Beşiktaş - Gaziantep FK | Canlı skor - Canlı sonuç

Beşiktaş - Gaziantep FK | Canlı skor - Canlı sonuç

16:568/12/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Beşiktaş
Beşiktaş

Süper Lig 15. hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 15. hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.


Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Kadir Sağlam düdük çalacak.


Sergen Yalçın'ın ekibinde tek hedef sahadan galibiyetle ayrılmak. Siyah-beyazlılar rakibini mağlup ederek 4. sıraya yükselmek istiyor.


Kartal'da sakatlıkları bulunan Mustafa Hekimoğlu ve Necip Uysal dışında eksik bulunmuyor.


İdmanlara çıkmaya başlayan Rafa Silva ve tedavisi sona eren Rıdvan Yılmaz'ın son durumları maç saatinde belli olacak.


BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP FK MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş:
Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Cengiz, Cerny, Jota,Toure.
Gaziantep FK:
Zafer, Perez, Tayyip, Semih, Arda, Rodrigues, N'diaye, Camara, Kozlowski, Maxim, Bayo.

BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP FK CANLI SKOR

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

#Beşiktaş
#Gaziantep FK
#Trendyol Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen 197 futbolcu kim?