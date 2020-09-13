Beşiktaş'ın yeni transferi yola çıktı

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Al Ahli ile sözleşmesini fesheden orta saha oyuncusu Josef de Souza'yı kadrosuna katıyor. 31 yaşındaki, futbolcu sosyal medya hesabından ailesiyle birlikte Türkiye'ye geldiği fotoğrafı paylaştı.

Josef de Souza, sağlık kontrolünden geçtikten sonra siyah-beyazlı takımla 1+1 yıllık sözleşmeye imzayı atacak.

Suudi Arabistan ekibinde toplam 41 maça çıkan Brezilyalı futbolcu, 1 gol atarken 6 da asist kaydetti. Josef, Al Ahli'den önce Fenerbahçe'de forma giymişti.