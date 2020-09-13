TRANSFER

Beşiktaş Josef de Souza'yı transfer etti mi?

Beşiktaş'ın yeni transferi yola çıktı

Beşiktaş'la anlaşan Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, siyah-beyazlı kulüple sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a geliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Josef'in Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 7.8 milyon euro.

Josef'in Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 7.8 milyon euro.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Al Ahli ile sözleşmesini fesheden orta saha oyuncusu Josef de Souza'yı kadrosuna katıyor. 31 yaşındaki, futbolcu sosyal medya hesabından ailesiyle birlikte Türkiye'ye geldiği fotoğrafı paylaştı.

Josef de Souza, sağlık kontrolünden geçtikten sonra siyah-beyazlı takımla 1+1 yıllık sözleşmeye imzayı atacak.

  • Suudi Arabistan ekibinde toplam 41 maça çıkan Brezilyalı futbolcu, 1 gol atarken 6 da asist kaydetti. Josef, Al Ahli'den önce Fenerbahçe'de forma giymişti.

Josef, ailesiyle birlikte özel uçakla İstanbul'a geliyor.
Josef, ailesiyle birlikte özel uçakla İstanbul'a geliyor.

Josef de Souza transfer ateşini yaktı
Josef de Souza transfer ateşini yaktı

Orta saha için Josef de Souza ile anlaşan Beşiktaş, yıldız oyuncuyu İstanbul’a getiriyor. Al Ahl ile sözleşmesini fesheden 31 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun, Beşiktaş’la sözleşme imzalamak için yarın özel uçakla İstanbul’a geleceği belirtildi.Beşiktaş’la 1+1 yıllığına anlaşma sağlayan Josef de Souza, menajeriyle birlikte Türkiye’ye gelecek ve kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayacak sözleşmeyi imzalayacak.Profil fotoğrafını güncellediJosef de Souza, sosyal medya hesabından sürpriz bir harekete imza attı. Tecrübeli futbolcu, kendisi için tasarlanan Beşiktaş formalı görseli Instagram hesabında profil fotoğrafı yaptı.İşte Josef de Souza'nın yeni profil fotoğrafı;Sergen Yalçın koronavirüse yakalandı: Trabzonspor maçında yok

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Gasperini: Kaybedenlerin şampiyonu
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.