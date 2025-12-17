Yeni Şafak
Beşiktaş Rizespor hazırlıkları sürüyor

16:2617/12/2025, среда
AA
Antrenmandan kare.
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 20 Aralık Cumartesi günü Çaykur Rizespor'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.


Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, 1 saat 15 dakika sürdü.


Isınma koşularıyla başlayan antrenman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.






