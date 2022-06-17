Spor Beşiktaş Romain Saissı açıkladı İşte oyuncunun kulübe maliyeti
TRANSFER

Beşiktaş Romain Saiss'ı açıkladı: İşte oyuncunun kulübe maliyeti

Siyah-beyazlı kulüp, 32 yaşındaki Faslı stoper Romain Saiss ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Beşiktaş Romain Saissı açıkladı: İşte oyuncunun kulübe maliyeti
Saiss sağlık kontrolünden geçti.

Beşiktaş, yeni transferi Roman Saiss'in maliyetini duyurdu.

Beşiktaş Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Romain Ghanem Paul Saiss'ın transferi konusunda oyuncu ile 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2023-2024 sezonu sonuna kadar iki yıl artı bir yıl opsiyonlu olarak sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya sezon başına net 1 milyon 800 bin euro garanti ücrete ek olarak aldığı süre ve müsabaka türüne göre maç başına azami net 12 bin 500 euro maç başı ücreti ödenecektir" denildi.

Fas Milli Takımı'nın da formasını giyen 32 yaşındaki oyuncu, son 6 sezonu İngiltere Premier Lig takımlarından Wolverhampton'da geçirdi.

İngiliz kulübüyle sözleşmesi sona eren ve serbest oyuncu statüsündeki Saiss, bu sezon Premier Lig'de 31 müsabakada forma giydi.

Ahmet Nur Çebi Rıdvan Yılmaz'dan alacakları bonservis miktarını açıkladı
SPOR
Ahmet Nur Çebi Rıdvan Yılmaz'dan alacakları bonservis miktarını açıkladı
Bu kiraz bardağa sığmıyor

Bu kiraz bardağa sığmıyor

'Lapseki devi' sofralara geliyor.
Görenleri şaşırtıyor

Görenleri şaşırtıyor

Dünyanın en uzun kulaklı keçisi.
Heyecanlandıran görüntü: ANKA- Şimşek entegrasyonu başarıyla yapıldı

"Bu yıl sonuna kadar üretim bandından indireceğiz."

Geçtiğimiz hafta 'Kasa boş' çıkışı yapan Faik Öztrak 'Hazinede 500 milyarı aşkın para var' deyip yine kendisiyle çelişti
Gündem

Geçtiğimiz hafta 'Kasa boş' çıkışı yapan Faik Öztrak 'Hazinede 500 milyarı aşkın para var' deyip yine kendisiyle çelişti

Geçtiğimiz günlerde ekonomiye ilişkin eleştirilerde bulunarak "Kasada para kalmadı" ifadesini kullanan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, bugün yaptığı açıklamada ise kasada 500 milyardan fazla para olduğunu söyledi. Kasadaki paraya ilişkin kafasının karışık olduğu gözlenen Öztrak, günlerdir asgari ücrete ilişkin çalışmaların yapıldığını açıklayan hükümete 'Asgari ücrete zam yapılmalı' çağrısında bulundu.
Düşmanın olası bir tehdidine karşı ABD ordusunun projesi: Denizaltı canlıları dinlenecek
Dünya

Düşmanın olası bir tehdidine karşı ABD ordusunun projesi: Denizaltı canlıları dinlenecek

ABD askeri araştırma ajansı DARPA'da proje yöneticisi olan Lori Adornato, denizaltıları sonar darbeler ile patlatmaktan ziyade doğal sese daha fazla dikkat ederek tespit edebilecekleri yeni bir proje geliştirdi. Adornato'nun "Kalıcı Suda Yaşayan Sensörler" projesine göre su altı tehditlerini tespit etmenin bir yolu olarak deniz hayvanları gizlice dinlenecek ve olası bir tehdide karşı harekete geçilecek.
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan bir bedava elektrik vaadi daha: Tüm çiftçilere ücretsiz vereceğiz
Gündem

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan bir bedava elektrik vaadi daha: Tüm çiftçilere ücretsiz vereceğiz

Bir dizi temas için İzmir’e gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ödemiş'te çiftçilerle buluştu. Yerel seçimler öncesinde 'her çiftçiye bedava traktör' vaadinde bulunan ancak sözünde durmayan Kılıçdaroğlu, yeni vaadini ilan etti. Çiftçiye yeniden söz veren CHP lideri, "Güneş enerjisiyle elektrik üreteceğiz, Çiftçi elektriği ücretsiz kullanacak" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.