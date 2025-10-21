Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Beşiktaş Tümosan Konyaspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Beşiktaş Tümosan Konyaspor maçı hazırlıkları tamamlandı

13:5321/10/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Beşiktaş, Tümosan Konyaspor maçı hazırlıkları tamamlandı
Beşiktaş, Tümosan Konyaspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Beşiktaş Süper Lig'in üçüncü hafta erteleme maçında deplasmanda Tümosan Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Beşiktaş, Tümosan Konyaspor maçı hazırlıkları tamamlandı. Basına kapalı idman, 1 saat 15 dakika sürdü.


Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.


Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in üçüncü hafta erteleme maçında yarın saat 20.00’de Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda Tümosan Konyaspor ile karşılaşacak.


#Beşiktaş
#TÜMOSAN Konyaspor
#Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı yeni personel alımı yapıyor: Sağlık Bakanlığı 2026'da ne kadar personel alımı yapacak, alımlar hangi branşta olacak?