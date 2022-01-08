Beşiktaş'ın kadrosu belli oldu: 11 eksik

Süper Lig'in 20. haftasında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.
Hastalıklarını atlatan Necip Uysal, Güven Yalçın ve Salih Uçan kafileye dahil edildi.
Siyah-beyazlı ekibin Çaykur Rizespor maçı kadrosu şöyle:
- Ersin Destanoğlu
- Emre Bilgin
- Göktuğ Baytekin
- Domagoj Vida
- Francisco Montero
- Welinton Souza
- Serdar Saatçı
- Valentin Rosier
- Rıdvan Yılmaz
- Umut Meraş
- Necip Uysal
- Josef de Souza
- Salih Uçan
- Gökhan Töre
- Güven Yalçın
- Michy Batshuayi
- Emirhan İlkhan
- Emirhan Delibaş
- Demir Ege Tıknaz
Beşiktaş'ın eksikleri
- Mert Günok
- Atiba
- Rachid Ghezzal
- N'Koudou
- Oğuzhan Özyakup
- Mehmet Topal
- Pjanic
- Can Bozdoğan
- Alex Teixeira
- Kenan Karaman
- Cyle Larin
Çaykur Rizespor maçı kamp kadromuz. 🦅#RİZvBJK | #BoğazınKartalı pic.twitter.com/RDG9uJVPTP
Çaykur Rizespor maçı kamp kadromuz. 🦅#RİZvBJK | #BoğazınKartalı pic.twitter.com/RDG9uJVPTP— Beşiktaş JK (@Besiktas) January 8, 2022