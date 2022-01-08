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Beşiktaş'ın kadrosu belli oldu: 11 eksik

Koronavirüs ve sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş, Rizespor deplasmanına ciddi eksiklerle gidiyor.

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Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Beşiktaşın kadrosu belli oldu: 11 eksik
Siyah-beyazlılar hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 20. haftasında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

Hastalıklarını atlatan Necip Uysal, Güven Yalçın ve Salih Uçan kafileye dahil edildi.

Siyah-beyazlı ekibin Çaykur Rizespor maçı kadrosu şöyle:

  • Ersin Destanoğlu
  • Emre Bilgin
  • Göktuğ Baytekin
  • Domagoj Vida
  • Francisco Montero
  • Welinton Souza
  • Serdar Saatçı
  • Valentin Rosier
  • Rıdvan Yılmaz
  • Umut Meraş
  • Necip Uysal
  • Josef de Souza
  • Salih Uçan
  • Gökhan Töre
  • Güven Yalçın
  • Michy Batshuayi
  • Emirhan İlkhan
  • Emirhan Delibaş
  • Demir Ege Tıknaz

Beşiktaş'ın eksikleri

  • Mert Günok
  • Atiba
  • Rachid Ghezzal
  • N'Koudou
  • Oğuzhan Özyakup
  • Mehmet Topal
  • Pjanic
  • Can Bozdoğan
  • Alex Teixeira
  • Kenan Karaman
  • Cyle Larin
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