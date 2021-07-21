Spor Yeni Malatyaspor, Beşiktaşlı futbolcu ile anlaştı
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Yeni Malatyaspor, Beşiktaşlı futbolcu ile anlaştı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta kadro planlaması dahilinde takımda düşünülmeyen oyuncularla yolların ayrılması hedefleniyor. Bu kapsamda Douglas için Yeni Malatyaspor ile anlaşan siyah-beyazlılar, Lens için de Fatih Karagümrük ile görüşüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaşlı Douglas Yeni Malatyaspora, Lens ise Fatih Karagümrüke transfer oluyor
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Malatya’dan getirdiği yöresel lezzetlerden oluşan hediyeyi Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’ye takdim etmişti.

Beşiktaş, bir yandan kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken bir yandan da kadroda düşünülmeyen oyuncularla yollarını ayırmaya çalışıyor. Siyah-beyazlı takımda kadro dışı kalan oyunculardan Douglas ve Lens’le ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Teklifi kabul etti

Yeni Malatyaspor, Douglas’ı kadrosuna katmak istiyor. 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncu için kulüpler arasında görüşmeler yapılırken, Douglas’ın da Yeni Malatyaspor’a gitmeyi kabul ettiği ifade edildi. Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Douglas’ın maaşının bir kısmının Yeni Malyaspor tarafından ödenmesi bekleniyor.

  • Öte yandan Karagümrük’ün geçen sezon kiraladığı Lens’e bu sezon da ilgisinin olduğu ifade edildi.

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