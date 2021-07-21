Yeni Malatyaspor, Beşiktaşlı futbolcu ile anlaştı

Beşiktaş, bir yandan kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken bir yandan da kadroda düşünülmeyen oyuncularla yollarını ayırmaya çalışıyor. Siyah-beyazlı takımda kadro dışı kalan oyunculardan Douglas ve Lens’le ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Teklifi kabul etti

Yeni Malatyaspor, Douglas’ı kadrosuna katmak istiyor. 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncu için kulüpler arasında görüşmeler yapılırken, Douglas’ın da Yeni Malatyaspor’a gitmeyi kabul ettiği ifade edildi. Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Douglas’ın maaşının bir kısmının Yeni Malyaspor tarafından ödenmesi bekleniyor.

Öte yandan Karagümrük’ün geçen sezon kiraladığı Lens’e bu sezon da ilgisinin olduğu ifade edildi.

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