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Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı futbol takımıyla buluştu

Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı futbol takımıyla buluştu

18:0830/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Organizasyondan kare.
Organizasyondan kare.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başkan Serdal Adalı, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ve futbolcularla bir araya geldi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde; teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi.


Buluşmada yönetim kurulu üyesi Mustafa Mollaoğlu da yer aldı.


Düzenlenen yemek organizasyonunda takımın son durumu hakkında teknik direktör Solskjaer'den bilgi alan Başkan Adalı, siyah-beyazlılara Süper Lig'deki Fenerbahçe maçında başarılar diledi.






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