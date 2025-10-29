Beşiktaş’ta Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları başladı

Yeni Şafak
15:4929/10/2025, Çarşamba
IHA
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde siyah-beyazlı futbolcular, Türk bayrağının etrafında bir araya gelerek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

