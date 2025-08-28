Beşiktaş'ta Solskjaer dönemi sona erdi

Siyah-beyazlı kulüp, alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.
Beşiktaş'ta Lausanne yenilgisi sonrası teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in görevine son verildi.
Tüpraş Stadyumu'nda karşılaşma sonrası başkan Serdal Adalı ile görüşme yapan Norveçli çalıştırıcının sözleşmesi feshedildi.
"Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile olan sözleşmemiz yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde feshedilmiştir.
Başkanımız Serdal Adalı toplantı sonrası yaptığı görüşmede Solskjaer’e bugüne kadar olan hizmetleri için teşekkür etti.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
Siyah-beyazlıların başında toplamda 29 karşılaşmaya çıkan Solskjaer, 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet elde etti.