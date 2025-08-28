Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Beşiktaş'ta Solskjaer dönemi sona erdi

Beşiktaş'ta Solskjaer dönemi sona erdi

23:3228/08/2025, Perşembe
G: 28/08/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer

Siyah-beyazlı kulüp, alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Beşiktaş'ta Lausanne yenilgisi sonrası teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in görevine son verildi.


Tüpraş Stadyumu'nda karşılaşma sonrası başkan Serdal Adalı ile görüşme yapan Norveçli çalıştırıcının sözleşmesi feshedildi.


Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi;

"Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile olan sözleşmemiz yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde feshedilmiştir.


Başkanımız Serdal Adalı toplantı sonrası yaptığı görüşmede Solskjaer’e bugüne kadar olan hizmetleri için teşekkür etti.


Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Siyah-beyazlıların başında toplamda 29 karşılaşmaya çıkan Solskjaer, 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet elde etti.



#Beşiktaş
#Ole Gunnar Solskjaer
#İstifa
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Diyanet 29 Ağustos Cuma Hutbesini yayımladı: Âlemlere Rahmet Hz. Muhammed (s.a.s)