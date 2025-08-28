Beşiktaş'ta Solskjaer dönemi sona erdi

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi;

"Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile olan sözleşmemiz yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde feshedilmiştir.

Başkanımız Serdal Adalı toplantı sonrası yaptığı görüşmede Solskjaer’e bugüne kadar olan hizmetleri için teşekkür etti.