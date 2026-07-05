Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi! Yıldız isimle anlaşma sağlandı

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdürüyor.
Beşiktaş, transfer döneminin ses getiren hamlelerinden birini gerçekleştirerek milli futbolcu Salih Özcan ile anlaşmaya vardı. Orta saha hattını güçlendirmeyi hedefleyen siyah-beyazlılar, tecrübeli oyuncu ile her konuda el sıkıştı.
Yeni sezon yapılanması doğrultusunda kadrosunu derinleştirmek isteyen Beşiktaş, aradığı orta saha takviyesini milli futbolcu Salih Özcan ile buldu.
Siyah-beyazlı yönetim, 28 yaşındaki oyuncu ile yapılan görüşmelerin ardından mutabakata vardı. A Spor'un haberine göre anlaşma sağlanan milli oyuncu, kısa süre içinde Slovakya kampına katılacak.
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