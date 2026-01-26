Beşiktaş'tan Abraham açıklaması! Roma'ya ödenecek rakamı duyurdular

Beşiktaş, Roma'dan kiraladığı İngiliz futbolcu Tammy Abraham'ın bonservisini aldığını duyurdu. Golcü futbolcunun, Aston Villa'ya transfer olması bekleniyor.
Beşiktaş'ta flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Aston Villa'ya transfer olması beklenen Tammy Abraham'ın bonservisi siyah-beyazlı kulüp tarafından 13 milyon euro karşılığında alındı.
Beşiktaş'ın konuya ilişkin açıklaması şöyle:
"Profesyonel Futbolcu Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın transfer sözleşmesindeki şartlar gerçekleşmiş olup, oyuncunun kalıcı transferi hükmü devreye girmiştir. Bu kapsamda, A.S. Roma S.P.A. kulübüne 13.000.000 Euro transfer bedeli ödenecektir."