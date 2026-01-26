Yeni Şafak
Beşiktaş'tan Abraham açıklaması! Roma'ya ödenecek rakamı duyurdular

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta maçında Beşiktaş ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Tüpraş Stadı’nda karşılaştı. Beşiktaş oyuncusu Tammy Abraham (solda) attığı golün ardından sevinç yaşadı.
Beşiktaş, Roma'dan kiraladığı İngiliz futbolcu Tammy Abraham'ın bonservisini aldığını duyurdu. Golcü futbolcunun, Aston Villa'ya transfer olması bekleniyor.

Beşiktaş'ta flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Aston Villa'ya transfer olması beklenen Tammy Abraham'ın bonservisi siyah-beyazlı kulüp tarafından 13 milyon euro karşılığında alındı.

Beşiktaş'ın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Profesyonel Futbolcu Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın transfer sözleşmesindeki şartlar gerçekleşmiş olup, oyuncunun kalıcı transferi hükmü devreye girmiştir. Bu kapsamda, A.S. Roma S.P.A. kulübüne 13.000.000 Euro transfer bedeli ödenecektir."



