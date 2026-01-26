Yeni Şafak
Benfica'da Rafa Silva krizi: İlk maçında şoku yaşadı

26/01/2026, Pazartesi
G: 26/01/2026, Pazartesi
Ara transfer döneminde Beşiktaş'tan Benfica'ya transfer olan Rafa Silva, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta beklenmedik bir tepkiyle karşılandı.

Portekiz Premier Lig'in 19. haftasında Benfica konuk ettiği Estrela'yı 4-0 yenerek zirve takibini sürdürdü.

Kırmızı beyazlıların Beşiktaş'tan transfer ettiği Rafa Silva, yeni takımında ilk kez forma giydi. 73. dakikada Fredrik Aursnes'in yerine oyuna dahil olan Rafa, Estadio de Luiz'de tepkiyle karşılandı.

Rafa, bonservissiz olarak Beşiktaş’a transfer olup Benfica’ya geri dönüşü için ödeme yapılması nedeniyle kırmızı-beyazlı taraftarların tepkisini çekerken, 73. dakikada oyuna girdiğinde çoğunluk tarafından ayakta alkışlansa da tribünlerin bir bölümünden yuhalama ve ıslık sesleri yükseldi.

İşte o anlar;

