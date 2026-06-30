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Bodrum FK Burhan Eşer'le devam dedi

Bodrum FK Burhan Eşer'le devam dedi

13:2030/06/2026, Salı
DHA
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Bodrum FK, play-off'ta yarı finalde Çorum FK'ya elenip Süper Lig'e dönemedi.
Bodrum FK, play-off'ta yarı finalde Çorum FK'ya elenip Süper Lig'e dönemedi.

1'inci Lig'deki Ege temsilcisi Bodrum Futbol Kulübü yeni sezon öncesi teknik direktör Burhan Eşer'le yeniden anlaştı.

Kulüpte yıllardır futbolcu, antrenör ve teknik direktör olarak görev yapan Eşer, Bodrum İlçe Stadı'nda saat 19.30'da düzenlenecek törenle imza atacak. Yeşil-beyazlılara 2021-2022 sezonunda futbolcu olarak imza atan Eşer, futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörler İsmet Taşdemir, Volkan Demirel ve Jose Morais'in yardımcılıklarını üstlendi.

Geçen sezon başında Bodrum FK'da teknik direktörlüğe başlayan 41 yaşındaki çalıştırıcı, Ocak 2026'da yürütülen bir bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Futbol Disiplin Talimatı uyarınca 6 ay hak mahrumiyeti cezası aldı. Eşer'in yokluğunda takımı teknik sorumlu Sefer Yılmaz sahaya çıkardı.

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