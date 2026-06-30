Bodrum FK Burhan Eşer'le devam dedi

Kulüpte yıllardır futbolcu, antrenör ve teknik direktör olarak görev yapan Eşer, Bodrum İlçe Stadı'nda saat 19.30'da düzenlenecek törenle imza atacak. Yeşil-beyazlılara 2021-2022 sezonunda futbolcu olarak imza atan Eşer, futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörler İsmet Taşdemir, Volkan Demirel ve Jose Morais'in yardımcılıklarını üstlendi.