Bodrum FK, Manisa FK maçının hazırlıklarını tamamladı

Manisa deplasmanının zor olduğuna dikkati çeken Eşer, "Manisa FK iyi bir takım. Dinamik ve coşkulu bir rakibe karşı oynayacağız. Hazırlığımızı yaptık. Bir haftada üçüncü maç olduğu için biz de diğer takımlar gibi zorlanıyoruz. Önemli olan oraya gidip kazanmak ve mutlu şekilde geri dönmek." diye konuştu.