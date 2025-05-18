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Boluspor Süper Lig hasretini sonlandırmak istiyor

Boluspor Süper Lig hasretini sonlandırmak istiyor

13:2618/05/2025, Pazar
AA
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Geosis Boluspor, Trendyol 1. Lig play-off ikinci turunda oynayacağı Teksüt Bandırmaspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Geosis Boluspor, Trendyol 1. Lig play-off ikinci turunda oynayacağı Teksüt Bandırmaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Geosis Boluspor Kulüp Başkanı Savaş Abak, artık Süper Lig hasretine son vermek istediklerini, başarılarının tesadüf değil alın terinin ve inancın sonucu olduğunu söyledi.

Savaş Abak, Trendyol 1. Lig play-off ikinci turunda Teksüt Bandırmaspor ile yarın saat 20.00'da oynayacakları karşılaşmanın, Bolu Atatürk Stadı'nın fiziki yetersizlikten kapatılması nedeniyle Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacağını anımsattı.


Zorlu geçen sezonun ardından play-off potasına giren ekibin arkasında büyük emek ve inanç olduğunu dile getiren Abak, "Belki modern stadyumumuz yok ama Bolu'nun yüreği büyük. Birlik ve beraberlik ruhumuz her şeyin önüne geçti." dedi.


Savaş Abak, sezon boyunca pek çok zorlukla mücadele ettiklerini vurgulayarak, "Bu yola çıkarken kimse play-off'a kalacağımızı düşünmüyordu ama biz yönetim, teknik heyet, oyuncular ve en önemlisi Bolu halkı olarak kenetlendik. Bu başarı tesadüf değil, alın terinin ve inancın bir sonucu." diye konuştu.


Boluspor'un 33 yıllık Süper Lig hasretinin artık sona ermesini istediklerini, bu hedefe de sadece sportif başarıyla değil, şehir olarak inanç ve destekle ulaşabileceklerini belirten başkan Abak, "Süper Lig'e dönmenin zamanı geldi. Artık Bolu'nun bu özlemi bitmeli. Bu yolda tüm Boluluların, taraftarlarımızın, yerel yönetimlerin ve iş insanlarımızın desteğini bekliyoruz. Hep birlikte başaracağımıza yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı.



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