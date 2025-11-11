Yeni Şafak
Bracy-Williams doping nedeniyle 45 ay ceza aldı

Bracy-Williams doping nedeniyle 45 ay ceza aldı

15:4111/11/2025, Salı
AA
Bracy-Williams, aynı şampiyonada gümüş madalya kazanan ABD 4x100 metre bayrak takımında da yarışmıştı.
Bracy-Williams, aynı şampiyonada gümüş madalya kazanan ABD 4x100 metre bayrak takımında da yarışmıştı.

Erkekler 100 metrede dünya ikinciliği bulunan ABD'li atlet Marvin Bracy-Williams, doping yaptığı gerekçesiyle 45 ay men cezası aldı.

ABD'nin Eugene kentinde düzenlenen 2022 Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan 31 yaşındaki Bracy-Williams, testlerinin pozitif çıkmasının ardından Şubat 2024'te geçici olarak spordan uzaklaştırıldı.


Başlangıçta soruşturmayı engellemeye çalışan ancak daha sonra ihlalleri kabul eden ABD'li sprinter, 45 ay men cezasına çarptırıldı.


Bracy-Williams, aynı şampiyonada gümüş madalya kazanan ABD 4x100 metre bayrak takımında da yarışmıştı.

