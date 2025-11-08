Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
F1
Brezilya'da sprint yarışını kazanan belli oldu

Brezilya'da sprint yarışını kazanan belli oldu

20:428/11/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Brezilya Grand Prix'sinde yarış yarın gerçekleştirilecek.
Brezilya Grand Prix'sinde yarış yarın gerçekleştirilecek.

Formula 1 Dünya Şampiyonası Brezilya Grand Prix'sindeki sprint yarışını, McLaren takımının Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris kazandı.

Sao Paulo'nun 4 bin 309 metrelik Jose Carlos Pace Pisti'nde yarın yapılacak Brezilya Grand Prix'sinin sprint yarışı gerçekleştirildi.


Sprint yarışında Norris, 53 dakika 25.928 saniyelik süresiyle damalı bayrağı ilk sırada görüp 8 puanı hanesine yazdırdı.


Mercedes takımından İtalyan pilot Kimi Antonelli, Norris'in 0.845 saniye gerisinde ikinci, takım arkadaşı Büyük Britanyalı pilot George Russell ise liderin 2.318 saniye arkasında üçüncü oldu.


McLaren takımının Avustralyalı pilotu Oscar Piastri ise 6. turda bariyere çarparak yarışa veda etmek zorunda kaldı.


Yarış, yarın TSİ 20.00'da gerçekleştirilecek.




#Forumla 1
#Brezilya Grand Prix
#Lando Norris
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
100 bin taşerona kadro detayı şekillendi: TYP, KİT, belediye şirket işçileri, taşerona kadro...