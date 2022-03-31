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Spor Burak Yılmazdan radikal karar Golcü futbolcu kıta değiştirmek istiyor
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Burak Yılmaz'dan radikal karar: Golcü futbolcu kıta değiştirmek istiyor

Portekiz maçından sonra A Milli Takım'a veda eden Burak Yılmaz, futbol kariyeriyle ilgili önemli bir karara daha imza atabilir. Sezon sonunda Lille ile sözleşmesi bitecek olan oyuncunun transfer tercihiyle ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı.

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Haber Merkezi Reuters Yeni Şafak
Burak Yılmazdan radikal karar: Golcü futbolcu kıta değiştirmek istiyor
Burak Yılmaz

Burak Yılmaz'ın Lille'den sonra hangi takıma transfer olacağı merak konusu. Tecrübeli futbolcunun konuyla ilgili olarak radikal bir kararın eşiğinde olduğu öğrenildi.

Milli oyuncunun yeni sezon öncesinde ABD'ye yerleşebileceği ve bu sebeple MLS'ten kulüp baktığı aktarıldı.

Türk futbol tarihinin en önemli golcüleri arasında gösterilen Burak Yılmaz'a MLS'ten yoğun bir ilginin olduğu ve konuyla ilgili ilerleyen günlerde sıcak gelişmelerin yaşanabileceği belirtildi.

  • Burak Yılmaz önceki günlerde milli takım kariyerine son vermişti.
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