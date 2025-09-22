Bursaspor Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde sahne alıyor

FIBA Şampiyonlar Ligi 2. eleme grubu finalinde Bursaspor Basketbol yarın Belçika'nın Antwerp ekibiyle karşılaşacak.
Bursaspor Basketbol, FIBA Şampiyonlar Ligi 2. eleme grubu finalinde yarın Belçika'nın Windrose Giants Antwerp ekibiyle karşılaşacak.
Bulgaristan'ın Samokov kentindeki SamElyon Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 16.30'da başlayacak.
Karşılaşmayı kazanacak takım, gruplarda mücadele etme hakkı elde edecek. Bursa temsilcisi, yarı finalde Yunanistan'ın PAOK takımını 92-73 yenerek finale yükselmişti.
Belçika temsilcisi ise yarı finalde İtalya'nın Pallacanestro Reggiana ekibini 81-78 mağlup etmişti.