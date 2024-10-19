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Çağdaş Atan: 'Canımızı acıtan bir gol yedik'

Çağdaş Atan: 'Canımızı acıtan bir gol yedik'

18:5219/10/2024, Cumartesi
IHA
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Çağdaş Atan
Çağdaş Atan

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, maça istedikleri gibi başlayamadıklarını belirterek, canlarını acıtan bir gol yediklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında RAMS Başakşehir deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor’a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, maça istedikleri gibi başlayamadıklarını belirtti.


Son dakikalarda yedik gol hakkında da konuşan Atan, şu ifadeleri kulandı:


"Merkezde ve baskıda kazandığımız topları çok erken kaybettik. Biraz acele ettik. Devre arasında oyuncularımızla konuştuk. İkinci yarıya çok olumlu başladık. Maç ikinci yarıda bize 2-3 defa geldiğini söyleyebilirim. Pozisyonlarımız oldu, finallendiremediğimiz hücumlar oldu. Kanat oyuncularımız bire bir oyunu istediğimiz gibi yansıtamadı. Canımızı çok acıtan bir gol yedik. Trabzonspor’u tebrik ediyorum. Perşembe günü kulübümüz için Avrupa’da çok önemli bir maçımız var. Kafamızı kaldırıp bu maça hazırlanalacağız" dedi




#Başakşehir
#Trabzonspor
#Çağdaş Atan

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