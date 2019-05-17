AVRUPA LİGLERİ

Casillas futbolu bıraktı

İspanyol futbolunun efsane kalecisi Iker Casillas, geçirdiği kalp krizi sonrası futbolu bıraktığını açıkladı.

Haber Merkezi IHA
Casillas uzun yıllar Real Madrid'de forma giydi.

Casillas uzun yıllar Real Madrid'de forma giydi.

Real Madrid’de efsaneleşen 37 yaşındaki Iker Casillas, sağlık sorunları nedeniyle futbol yaşantısını sonlandırdığını açıkladı.

Mayıs ayının başında kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede tedavi gören İspanyol kaleci, futbolu bıraktı. Porto’da forma giyen Casillas, antrenmanda rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Doktorlar, 6 gün hastanede yatan İspanyol yıldızın futbol kariyerini sürdüremeyeceğini ifade etmişti.

  • İspanyol kaleci, Real Madrid’de 25 yıldan fazla oynadıktan sonra Temmuz 2015’te Portekiz ekibi FC Porto’ya transfer olmuştu. İspanya Milli Takımı formasıyla 1 Dünya Kupası, 2 Avrupa şampiyonluğu kazanan Casillas’ın, Real Madrid formasıyla 3 UEFA Şampiyonlar Ligi, 5 La Liga zaferi bulunuyor. Tecrübeli eldiven, 2015’ten beri forma giydiği Porto’da ise 1 lig şampiyonluğu yaşadı.


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