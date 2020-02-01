Çaykur Rizespor-Beşiktaş: 1-2

Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Siyah-beyazlı takımın başında ilk maçına çıkan Sergen Yalçın ve öğrencileri mücadeleyi 2-1 kazandı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Burak Yılmaz ve 79. dakikada Gökhan Gönül kaydetti. Rizespor'un tek golünü ise 36. dakikada Skoda attı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 33'e yükseltirken, Rizespor ise 24 puanda kaldı. Gelecek hafa siyah beyazlılar sahasında Gaziantep'i konuk edecek. Rizespor ise deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

İlk 11'ler

Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Ivanildo, Talbi, Melnjak, Diomande, Abdullah, Oğulcan, Boldrin, Umar Aminu, Skoda.

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Diaby, Atiba, Ljajiç, N’Koudou Burak