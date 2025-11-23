Çaykur Rizespor - Fenerbahçe | Canlı skor - Canlı sonuç

Fenerbahçe, Süper Lig 13. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Saat 20.00'de başlayacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 13. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.
Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Çağdaş Altay düdük çalacak.
Üst üste aldığı galibiyetlerle puan farkını 1'e indiren sarı-lacivertliler, Galatasaray derbisi öncesinde kayıp yaşamak istemiyor.
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Sebastian Szymanski, ağrıları devam eden Edson Alvarez ile Çağlar Söyüncü ve cezalı Nelson Semedo takımlarını yalnız bırakacak.