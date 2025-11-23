Çaykur Rizespor - Fenerbahçe | Canlı skor - Canlı sonuç

Trendyol Süper Lig 13. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Çağdaş Altay düdük çalacak.

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Sebastian Szymanski, ağrıları devam eden Edson Alvarez ile Çağlar Söyüncü ve cezalı Nelson Semedo takımlarını yalnız bırakacak.