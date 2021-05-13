Cristiano Ronaldo tarihe geçti

İtalya Ligi 36. haftasında Sassuolo ile Juventus karşı karşıya geldi. Deplasman ekibi Juventus karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.
Juventus’a golleri 28. dakikada Adrien Rabiot, 45’de Cristiano Ronaldo ve 66. dakikada Paulo Dybala kaydetti. Ev sahibinin tek golü ise 59. dakikada Giacomo Raspadori’den geldi.
- Ronaldo için tarihi gece
- Mücadelede 90 dakika yer alan Cristiano Ronaldo, Juventus’ta 131. maçına çıktı. Mücadelenin 45. dakikasında ağları sarsan yıldız oyuncu, siyah-beyazlı forma ile 100. golünü attı. Ronaldo bu golle, 3 farklı takım ve milli takımda 100 gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.
Da 1️⃣ a 1️⃣0️⃣0️⃣ #CR100 ⚪ ⚫@Cristiano #SassuoloJuve https://t.co/4RyyDO5Im1
Da 1️⃣ a 1️⃣0️⃣0️⃣ #CR100 ⚪ ⚫@Cristiano #SassuoloJuve https://t.co/4RyyDO5Im1— JuventusFC (@juventusfc) May 12, 2021