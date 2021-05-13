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Cristiano Ronaldo tarihe geçti

Cristiano Ronaldo, Juventus’ta 131. maçında 100. golünü attı. Ronaldo, 3 farklı takım ve milli takımda 100 gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

Haber Merkezi İHA
Cristiano Ronaldo tarihe geçti
Merih Demiral, mücadele sonrasında Ronaldo ile fotoğrafını paylaşarak, yıldız oyuncuyu tebrik etti

İtalya Ligi 36. haftasında Sassuolo ile Juventus karşı karşıya geldi. Deplasman ekibi Juventus karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Juventus’a golleri 28. dakikada Adrien Rabiot, 45’de Cristiano Ronaldo ve 66. dakikada Paulo Dybala kaydetti. Ev sahibinin tek golü ise 59. dakikada Giacomo Raspadori’den geldi.

  • Ronaldo için tarihi gece
  • Mücadelede 90 dakika yer alan Cristiano Ronaldo, Juventus’ta 131. maçına çıktı. Mücadelenin 45. dakikasında ağları sarsan yıldız oyuncu, siyah-beyazlı forma ile 100. golünü attı. Ronaldo bu golle, 3 farklı takım ve milli takımda 100 gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.


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