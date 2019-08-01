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Deniz Türüç Fenerbahçe yolunda

İstikbal Mobilya Kayserispor Kaptanı Deniz Türüç'ün, Fenerbahçe ile anlaştığı belirtildi.

Haber Merkezi IHA
Deniz Türüç, Kayserispor formasıyla toplamda çıktığı 144 maçta 28 gol atarken 24 de asist yaptı.

Deniz Türüç, Kayserispor formasıyla toplamda çıktığı 144 maçta 28 gol atarken 24 de asist yaptı.

Fenerbahçe ile Galatasaray’ın kadrosuna katmak istediği İstikbal Mobilya Kayserispor Kaptanı Deniz Türüç kararını verdi.

Galatasaray’ın Emre Mor transferi sonrasında Fenerbahçe ile son bir görüşme yapan 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun teklifi kabul ettiği aktarıldı.

Fenerbahçe ile İstikbal Mobilya Kayserispor arasında son bir görüşme yapılacak ve bonservis rakamı netleştirilecek. Deniz’in bu hafta yeni takımı ile mukavele yapacağı da öğrenildi.

  • İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, kaptan Deniz Türüç’ün tercihi doğrultusunda adım atacaklarını açıklamıştı.

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