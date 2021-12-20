Spor Derbinin spikeri Yalçın Çetin özür diledi
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Derbinin spikeri Yalçın Çetin özür diledi

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbide yaptığı yorumlar nedeniyle siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çeken Yalçın Çetin, sosyal medya hesabından özür mesajı yayımladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Derbinin spikeri Yalçın Çetin özür diledi
Yalçın Çetin

Süper Lig'de 2-2 eşitlikle sona eren derbinin anlatım koltuğunda bulunan Yalçın Çetin'in maç içerisindeki yorumları tepki çekti.

Fenerbahçeli taraftarların küfürlü tezahüratlarda bulunduğu sırada Kadıköy'deki ambiyanstan övgüyle bahseden Çetin, daha sonra sosyal medya hesabından özür mesajı yayımladı.

"Kulaklık takılı olduğu için küfürleri duymadım"


Küfürleri duymadığını belirten Yalçın Çetin, "Günlük yaşantımda bırakın küfrü, argo kelime kullanmaktan sakınan ben kötü sözü övemem. Kulaklık takılı olduğu için tribün sesini duymadım ve tamamen yayına odaklandım. İkinci yarıda Fenerbahçe taraftarının cep telefonu ışığı ile yansıttığı görüntüyü görsel şov olarak tanımladım. 30 yıldır sporun ve futbolun güzelliklerini yansıtmaya çalışıyorum. Hayatım boyunca kimseyi kırmamak adına çaba sarf ettim. Hata yapıldığında özür dilemenin erdem olduğuna inandım. Tüm içtenliğimle farkında olmadan kırdığım, üzdüğüm herkesten özür dilerim. Sevgi ve saygılarımla..." ifadelerini kullandı.

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