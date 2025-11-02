Derbiye damga vuran 'Sumud' koreografisi

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesi Tüpraş Stadyumu'nu dolduran siyah-beyazlı taraftarlar, Filistin için 'Sumud Filosu' temalı dikkat çeken bir koreografiye imza attı.
Süper Lig'i 11. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadele öncesi siyah-beyazlı tribünlerde Filistin'e destek koreografisi yapıldı.
Gazze'ye yola çıkan ve terör devleti İsrail tarafından uluslararası sularda hukuksuz bir şekilde baskına uğrayan Küresel Sumud Filosu'nu temsilen bir gemiye koreografide yer verildi.
Filistin bayraklarının yer aldığı tribünde 'Free Palestine' pankartı da açıldı.