'Nehirden Denize, Denizden Gazze'ye: Özgür Filistin' paneli: Sumud ile insanlık harekete geçti

"Bizim Gazzelilere yapacağımız herhangi bir eylemi onlara yardım için değil de kendimizle Allah arasında bir sorumluluk olarak görmemiz gerekiyor. Gazzelilerin İsraillilerden farkı nedir diye kendime sorduğumda iki şey görüyorum, onur ve direnç. Gazze halkı hem yaşamayı çok seviyor hem de aynı zamanda ölümden de korkmuyorlar. Bu ikisinin bir araya gelmesi herkese nasip olan bir şey değil. İsrail tarafına baktığımızda ölmekten ya da zarar görmekten çok korkan bir halk görüyoruz. O yüzden Gazze halkının kolay kolay yenilmesi mümkün değil. Ama bu durum bizim üzerimizden sorumluluğu kesinlikle atmıyor."