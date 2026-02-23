Yeni Şafak
Devler Ligi'nde rövanş heyecanı

14:3423/02/2026, Pazartesi
AA
Galatasaray ilk maçta Juventus'u 5-2 mağlup etmişti.
Galatasaray ilk maçta Juventus'u 5-2 mağlup etmişti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş heyecanı yarın başlıyor.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, son 16 play-off turu aşamasında yarın ve 25 Şubat Çarşamba günü 8 karşılaşma oynanacak.


Galatasaray, 5-2 gibi farklı bir skorla kazandığı ilk maçın rövanşında İtalyan temsilcisi Juventus'a çarşamba günü TSİ 23.00'te konuk olacak.


"Devler Ligi"nde son 16 play-off turu rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:


Yarın

20.45 Atletico Madrid (İspanya)-Club Brugge (Belçika)

23.00 Bayer Leverkusen (Almanya)-Olympiakos (Yunanistan)

23.00 Inter (İtalya)-Bodo/Glimt (Norveç)

23.00 Newcastle United (İngiltere)-Karabağ (Azerbaycan)




25 Şubat Çarşamba

20.45 Atalanta (İtalya)-Borussia Dortmund (Almanya)

23.00 Juventus (İtalya)-Galatasaray

23.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Monaco (Fransa)

23.00 Real Madrid (İspanya)-Benfica (Portekiz)





