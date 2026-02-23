Yeni Şafak
Juventus - Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Juventus - Galatasaray maçının hakemi belli oldu

12:4223/02/2026, Pazartesi
IHA
Joao Pinheiro, 2016'dan bu yana FIFA hakemi olarak görev yapıyor.
Joao Pinheiro, 2016'dan bu yana FIFA hakemi olarak görev yapıyor.

Galatasaray’ın, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında deplasmanda Juventus ile oynayacağı karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonu’ndan Joao Pinheiro yönetecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Galatasaray, 25 Şubat Çarşamba günü TSİ 23.00’te İtalyan temsilcisi Juventus ile karşı karşıya gelecek. Bu zorlu mücadelede Portekizli hakem Joao Pinheiro düdük çalacak.

Pinheiro’nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ile Luciano Maia yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Joao Gonçalves olacak.

Juventus - Galatasaray maçında VAR’da Polonya’dan Tomasz Kwiatkowski, AVAR’da ise Fransa’dan Jerome Brisard yer alacak.


Galatasaray, İstanbul'da oynanan ilk maçı 5-2 kazanmıştı.





