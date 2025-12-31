Dünyaca ünlü eski Fenerbahçeli futbolcu Roberto Carlos, sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Brezilya basını efsane oyuncusun son durumunu aktardı.
Futbol dünyasında Roberto Carlos şoku yaşanıyor. Dünyaca ünlü eski Fenerbahçeli futbolcu, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Brezilya basınında yer alan haberlere göre, Carlos'un acil olarak ameliyata alındığı ve yaklaşık 4 saat süren operasyonun başarılı geçtiği belirtildi.
Şu an hayati tehlikesi bulunmayan 52 yaşındaki efsanenin hastanede gözetim altında tutulmaya devam edildiği aktarıldı.